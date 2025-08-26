TEMAS DE HOY:
PILAT: 3 factores que lo consolidan como la mayor plataforma industrial de la región

Todos conocen su magnitud —es el parque industrial más grande de la región—, pero detrás de esta gran obra hay datos que sorprenden y muestran por qué se ha transformado en el destino preferido de inversionistas nacionales e internacionales.

25/08/2025 21:39

PILAT: 3 factores que lo consolidan como la mayor plataforma industrial de la región
Santa Cruz, Bolivia

El Parque Industrial Latinoamericano (PILAT) se ha convertido en el corazón productivo de Sudamérica. Todos conocen su magnitud —es el parque industrial más grande de la región—, pero detrás de esta gran obra hay datos que sorprenden y muestran por qué se ha transformado en el destino preferido de inversionistas nacionales e internacionales.

1. Conexión estratégica con el mundo

PILAT no solo está en Santa Cruz, está en el punto más estratégico del Cono Sur. Su acceso directo al corredor bioceánico conecta a Bolivia con los océanos Pacífico y Atlántico, además de integrarse a la red ferroviaria hacia Argentina y Brasil. A esto se suma su cercanía con el Aeropuerto Internacional Viru Viru, proyectado a convertirse en el hub de carga más importante de la región. Es decir, instalarse en PILAT es abrirse de inmediato al comercio internacional.

2. Más de 1.350 empresas ya confían en él

Aunque parezca increíble, hoy más de 1.350 empresas nacionales e internacionales ya forman parte de este ecosistema productivo. Entre ellas se encuentran gigantes como Siemens, Sika, Farmacias Chávez, Aceros Arequipa y New York Beverage. Esta comunidad empresarial convierte al parque en una red viva donde la colaboración, la innovación y las oportunidades de negocio se multiplican.

3. Energía sostenible

Desde 2015, el parque cuenta con infraestructura energética gracias a la Planta Termoeléctrica de Warnes, proporcionada por la empresa Ende, con más de 570 MW de potencia efectiva. A ello se suma el Parque de Generación de Energía Eólica, que aporta sostenibilidad y eficiencia. Esto asegura a las industrias energía confiable, escalable y alineada con las nuevas tendencias de producción verde.

El PILAT no es solo un espacio industrial: es una plataforma integral para crecer, innovar y generar valor en el corazón de Sudamérica.

 

