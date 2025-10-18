Medio español The objective, afirma que exjefe de inteligencia chavista, reveló financiamiento a líderes de izquierda

The Objective reveló que Hugo Armando Carvajal, alias 'El Pollo', exjefe de la inteligencia militar de Venezuela, señaló a Evo Morales como uno de los líderes políticos latinoamericanos que supuestamente recibió financiación del chavismo.

Según información citada por el medio español , Carvajal, quien se declaró culpable de narcotráfico y colabora con las autoridades de Estados Unidos a cambio de una reducción de su condena, detalló cómo el gobierno venezolano utilizó la petrolera estatal PDVSA para financiar movimientos de izquierda en el mundo.

Morales y la "Caja Negra" de PDVSA

Fuentes cercanas al exespía chavista aseguraron a The Objective que Carvajal está aportando documentación inédita a la Administración de Control de Drogas (DEA) y al Departamento de Justicia de EE. UU. sobre las redes de financiación del chavismo.

En declaraciones anteriores ante un juez de la Audiencia Nacional en España, cuyos documentos confidenciales obran en poder del citado medio, Carvajal habría explicado que la petrolera PDVSA funcionaba como la "gran caja negra del socialismo bolivariano", un "pozo sin fondo" utilizado para irrigar campañas políticas y proyectos ideológicos fuera de Venezuela.

"El Gobierno venezolano ha financiado ilegalmente movimientos políticos de izquierda en el mundo durante al menos 15 años", escribió Carvajal en un documento, según el medio español.

Lista de nombres mencionados

The Objective reporta que Carvajal enumeró nombres y países que habrían sido receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano. En la lista, además de movimientos como Podemos en España y el Movimiento Cinco Estrellas en Italia, figuran varios líderes de la región:

Néstor Kirchner en Argentina.

Evo Morales en Bolivia.

Lula da Silva en Brasil.

Fernando Lugo en Paraguay.

Ollanta Humala en Perú.

Manuel Zelaya en Honduras.

Gustavo Petro en Colombia.

"Todos ellos fueron receptores de dinero enviado por el Gobierno venezolano", aseguró Carvajal, de acuerdo con la información publicada por el medio español. El exjefe de espías también sostiene que esta operación internacional de financiación política seguiría activa bajo el mandato de Nicolás Maduro.

Informe confidencial entregado por ‘El Pollo’ Carvajal en la Audiencia Nacional. Foto: The Objective

