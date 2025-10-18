Urgente: Policía despliega operativo en condominio del Urubó por presunto secuestro de una menor

La Policía Boliviana desató un intenso operativo en un condominio privado de la exclusiva zona del Urubó, en Santa Cruz, para investigar el presunto secuestro de una menor de edad que habría sido privada de su libertad de forma violenta.

Efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), grupos de Inteligencia y la unidad Delta ingresaron al condominio para iniciar las investigaciones, recabar testimonios y analizar las cámaras de vigilancia.

Ingreso violento y guardias reducidos

Según los primeros reportes, el hecho ocurrió cuando un grupo de entre tres a cuatro personas ingresó de manera violenta al interior del condominio a bordo de vehículos.

Los delincuentes habrían reducido y maniatado a los guardias de seguridad del complejo antes de dirigirse al lugar donde se encontraba la menor. Se presume que los familiares de la niña, incluida su madre que llegó después, no se encontraban en el domicilio al momento del incidente.

Investigación en marcha

La escasa información oficial fue complementada por el abogado de la familia, quien acaba de llegar al lugar para tomar contacto con las autoridades y comenzar con los procedimientos legales.

En este momento, la policía está tomando declaraciones informativas a testigos y analizando los videos de seguridad para establecer los móviles del hecho. El despliegue policial es intenso y se espera que en las próximas horas se brinden mayores detalles sobre la edad de la víctima y la identidad de los captores en este caso de presunto secuestro.

Mira la programación en Red Uno Play