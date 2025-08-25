Duelo en Totora: velan a autoridades fallecidas en accidente fatal

Los cuerpos sin vida de las máximas autoridades municipales de Totora fueron trasladados la tarde de este lunes al Teatro Municipal, donde la población comenzó a velar al alcalde, al presidente del Concejo Municipal y a un dirigente local, víctimas de un trágico accidente de tránsito ocurrido el fin de semana.

El hecho cobró la vida del alcalde Jhonny Cuchallo Orellana, su esposa Kelly Guzmán Ugarte, el presidente del Concejo Municipal Gabriel Prado Ricaldes, y el dirigente Walter Rojas, luego de que la vagoneta en la que viajaban cayera por un barranco de aproximadamente 400 metros.

Las víctimas regresaban a la región tras participar en una reunión comunitaria sobre temas de caminos y límites. Según reportes preliminares, el vehículo era de propiedad de uno de los dirigentes y no habría pertenecido al parque automotor institucional.

Ante la magnitud de la tragedia, el municipio de Totora declaró tres días de duelo municipal. La comunidad recibió los cuerpos con profunda consternación, y se alista para brindarles cristiana sepultura en los próximos días.

