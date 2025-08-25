Santa Cruz: Pacientes presentan acción popular contra el paro de salud

En medio del quinto día de un paro indefinido en el sector de salud de Santa Cruz, que ha dejado a miles de pacientes sin atención, un grupo de pacientes, enfermos y familiares presentó una acción popular en el Palacio de Justicia en un intento desesperado por garantizar el derecho fundamental a la salud. Los afectados, incluyendo pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas, denunciaron que la medida de presión está causando un grave perjuicio y ya se ha cobrado vidas.

El abogado Sebastián Bauer Hurtado, quien acompaña a los pacientes, declaró que la Sala Constitucional tiene un plazo de 24 horas para aceptar la denuncia. "Estamos buscando la solución a un derecho fundamental que es el derecho a la salud", afirmó Bauer, "para que se acaben los paros que están dañando a varias personas con enfermedades de base".

Víctimas y falta de atención

Los denunciantes aseguraron que el paro ha provocado la muerte de pacientes. Una representante de enfermos con cáncer afirmó que al menos "tres o cuatro víctimas" ya han fallecido debido a la falta de atención. Aunque los servicios de emergencia continúan funcionando, la paralización ha afectado la realización de análisis, radiografías y otros estudios vitales, que son constantemente reprogramados, poniendo en riesgo la vida de los pacientes.

Los enfermos también pidieron a las autoridades que busquen una solución para el pago del bono que los trabajadores del sector salud están reclamando, con el fin de poner fin al conflicto que los mantiene en una situación de vulnerabilidad extrema.

La acción popular busca presionar a las autoridades judiciales para que intervengan y ordenen la reanudación de los servicios, garantizando el acceso a la atención médica que, según la Constitución, es un derecho de todos.

