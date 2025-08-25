Niños que hacían tareas en una rotonda de Santa Cruz reciben ayuda solidaria

La imagen de un niño resolviendo sus tareas escolares en plena rotonda de la Radial 26 de la capital cruceña conmovió a la ciudadanía durante el último fin de semana. A pesar de la lluvia y las bajas temperaturas, los pequeños Danil Eliseo (9) y José (8) acompañaban a su madre, Flora Choque, quien trabaja hasta 15 horas diarias vendiendo golosinas para sostener a su familia.

“Yo me los llevo todos los días porque no tengo con quién dejarlos. Salimos a las seis de la mañana y volvemos a las nueve de la noche”, relató Flora en entrevista con el programa El Mañanero.

Con sus mochilas cargadas de libros y cuadernos, los niños pasan gran parte del día al lado de su madre en la vía pública. Eliseo, quien disfruta de las matemáticas, afronta además un posible diagnóstico de autismo, motivo por el que su madre pidió ayuda a la población:

“Necesito un fonólogo y un psicólogo para mi hijo. No puedo sola, quiero apoyarlo porque me duele verlo así”.

La respuesta solidaria no tardó en llegar. Durante la transmisión, la producción del programa entregó donaciones de víveres, ropa, útiles escolares y abrigos, recolectados gracias a la empatía de los televidentes.

Las buenas noticias se ampliaron con la confirmación de la Clínica Clifabol, que anunció atención gratuita con especialistas en fonoaudiología y psicología para los hermanos.

Entre lágrimas, Flora agradeció el gesto: “Mis hijos son mi fuerza, mi motor para salir adelante. Gracias por ayudarnos”.

Quienes deseen sumarse a la cadena solidaria pueden comunicarse directamente con Flora Choque al número 753-77881.

