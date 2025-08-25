TEMAS DE HOY:
Doble asesinato Cambio policial duelo en Totora

11ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Primero la gente

Niños que hacían tareas en una rotonda de Santa Cruz reciben ayuda solidaria

Entre lágrimas, la madre agradeció el gesto: “Mis hijos son mi fuerza, mi motor para salir adelante. Gracias por ayudarnos”.

Charles Muñoz Flores

25/08/2025 17:15

Niño que hacía su tarea en la Radial 26 recibe ayuda y atención médica. FOTO: Captura de pantalla.

Escuchar esta nota

La imagen de un niño resolviendo sus tareas escolares en plena rotonda de la Radial 26 de la capital cruceña conmovió a la ciudadanía durante el último fin de semana. A pesar de la lluvia y las bajas temperaturas, los pequeños Danil Eliseo (9) y José (8) acompañaban a su madre, Flora Choque, quien trabaja hasta 15 horas diarias vendiendo golosinas para sostener a su familia.

“Yo me los llevo todos los días porque no tengo con quién dejarlos. Salimos a las seis de la mañana y volvemos a las nueve de la noche”, relató Flora en entrevista con el programa El Mañanero.

Con sus mochilas cargadas de libros y cuadernos, los niños pasan gran parte del día al lado de su madre en la vía pública. Eliseo, quien disfruta de las matemáticas, afronta además un posible diagnóstico de autismo, motivo por el que su madre pidió ayuda a la población:

“Necesito un fonólogo y un psicólogo para mi hijo. No puedo sola, quiero apoyarlo porque me duele verlo así”.

La respuesta solidaria no tardó en llegar. Durante la transmisión, la producción del programa entregó donaciones de víveres, ropa, útiles escolares y abrigos, recolectados gracias a la empatía de los televidentes.

Las buenas noticias se ampliaron con la confirmación de la Clínica Clifabol, que anunció atención gratuita con especialistas en fonoaudiología y psicología para los hermanos. 

Entre lágrimas, Flora agradeció el gesto: “Mis hijos son mi fuerza, mi motor para salir adelante. Gracias por ayudarnos”.

Quienes deseen sumarse a la cadena solidaria pueden comunicarse directamente con Flora Choque al número 753-77881.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD