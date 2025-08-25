Brasil anuncia su nómina para enfrentar a Chile y Bolivia sin Neymar, Vinicius ni Rodrigo

La selección brasileña, dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, dio a conocer la nómina de convocados para los partidos ante Bolivia y Chile, programados para el 4 y 9 de septiembre. Entre las ausencias más destacadas se encuentran Neymar, Vinicius y Rodrigo.

Arqueros:

Alisson Becker (Liverpool)

Bento (Al Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Defensores:

Fabricio Bruno (Cruzeiro)

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Mónaco)

Alexsandro Ribeiro (Lille)

Wesley (Roma)

Alex Sandro (Flamengo)

Caio Henrique (Mónaco)

Douglas Santos (Zenit)

Volantes:

Andrey Santos (Chelsea)

Bruno Guimaraes (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Joelinton (Newcastle)

Lucas Paquetá (West Ham)

Delanteros:

Estevão (Chelsea)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

João Pedro (Chelsea)

Kaio Jorge (Cruzeiro)

Luiz Henrique (Zenit)

Matheus Cunha (Manchester United)

Raphinha (Barcelona)

Esta convocatoria refleja la apuesta de Ancelotti por jugadores jóvenes y con proyección, dejando fuera a algunas de las figuras más mediáticas del plantel.

