Brasil anuncia su nómina para enfrentar a Chile y Bolivia sin Neymar, Vinicius ni Rodrigo

La selección brasileña, dirigida por Carlo Ancelotti, dio a conocer la nómina de convocados para los partidos frente a Bolivia y Chile, sin la presencia de Neymar, Vinicius ni Rodrigo.

Martin Suarez Vargas

25/08/2025 17:09

Selección de Brasil. Foto: Internet.

La selección brasileña, dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, dio a conocer la nómina de convocados para los partidos ante Bolivia y Chile, programados para el 4 y 9 de septiembre. Entre las ausencias más destacadas se encuentran Neymar, Vinicius y Rodrigo.

Arqueros:

  • Alisson Becker (Liverpool)

  • Bento (Al Nassr)

  • Hugo Souza (Corinthians)

Defensores:

  • Fabricio Bruno (Cruzeiro)

  • Gabriel Magalhaes (Arsenal)

  • Marquinhos (PSG)

  • Vanderson (Mónaco)

  • Alexsandro Ribeiro (Lille)

  • Wesley (Roma)

  • Alex Sandro (Flamengo)

  • Caio Henrique (Mónaco)

  • Douglas Santos (Zenit)

Volantes:

  • Andrey Santos (Chelsea)

  • Bruno Guimaraes (Newcastle)

  • Casemiro (Manchester United)

  • Joelinton (Newcastle)

  • Lucas Paquetá (West Ham)

Delanteros:

  • Estevão (Chelsea)

  • Gabriel Martinelli (Arsenal)

  • João Pedro (Chelsea)

  • Kaio Jorge (Cruzeiro)

  • Luiz Henrique (Zenit)

  • Matheus Cunha (Manchester United)

  • Raphinha (Barcelona)

Esta convocatoria refleja la apuesta de Ancelotti por jugadores jóvenes y con proyección, dejando fuera a algunas de las figuras más mediáticas del plantel.

