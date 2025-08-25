Brasil anuncia su nómina para enfrentar a Chile y Bolivia sin Neymar, Vinicius ni Rodrigo

La selección brasileña, dirigida por Carlo Ancelotti, dio a conocer la nómina de convocados para los partidos frente a Bolivia y Chile, sin la presencia de Neymar, Vinicius ni Rodrigo.
25/08/2025 17:09
La selección brasileña, dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, dio a conocer la nómina de convocados para los partidos ante Bolivia y Chile, programados para el 4 y 9 de septiembre. Entre las ausencias más destacadas se encuentran Neymar, Vinicius y Rodrigo.
Arqueros:
Alisson Becker (Liverpool)
Bento (Al Nassr)
Hugo Souza (Corinthians)
Defensores:
Fabricio Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhaes (Arsenal)
Marquinhos (PSG)
Vanderson (Mónaco)
Alexsandro Ribeiro (Lille)
Wesley (Roma)
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Mónaco)
Douglas Santos (Zenit)
Volantes:
Andrey Santos (Chelsea)
Bruno Guimaraes (Newcastle)
Casemiro (Manchester United)
Joelinton (Newcastle)
Lucas Paquetá (West Ham)
Delanteros:
Estevão (Chelsea)
Gabriel Martinelli (Arsenal)
João Pedro (Chelsea)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit)
Matheus Cunha (Manchester United)
Raphinha (Barcelona)
Esta convocatoria refleja la apuesta de Ancelotti por jugadores jóvenes y con proyección, dejando fuera a algunas de las figuras más mediáticas del plantel.
