Un nuevo acto de vandalismo ha generado indignación en Cochabamba. Dos estaciones del Vía Crucis del Cristo de la Concordia fueron dañadas con grafitis, alterando uno de los espacios más visitados y representativos del turismo y la fe en la ciudad.

En la primera estación, los responsables pintaron de verde el rostro de la imagen de Jesús y también los letreros de ingreso que daban la bienvenida a los visitantes. En la segunda estación, se registraron daños en varias imágenes religiosas y hasta en el área destinada al descanso de los peregrinos.

Las imágenes del destrozo muestran cómo el rostro de Cristo quedó cubierto de grafitis, con números, rayones y símbolos que alteran completamente la representación sagrada. Este hecho ocurre apenas unos meses después de que las 14 estaciones del Vía Crucis fueran entregadas en abril, completamente restauradas y sin daños.

¡Indignante! Vandalizaron dos estaciones del Vía Crucis en el Cristo de la Concordia. Foto: Red Uno

La Alcaldía de Cochabamba anunció el inicio de las investigaciones para dar con los responsables y lamentó profundamente lo ocurrido. Arquitectos y personal especializado ya trabajan en un plan de restauración para recuperar las estaciones afectadas.

“Es un atentado contra nuestro patrimonio cultural y religioso, además de una ofensa para la fe de miles de personas que visitan el Cristo de la Concordia cada año”, señalaron autoridades municipales.

No es la primera vez que se registran hechos similares. En anteriores ocasiones, las gradas del Cristo también fueron objeto de pintadas. Sin embargo, este es considerado uno de los ataques más graves contra el Vía Crucis, un espacio que representa un símbolo de devoción para la comunidad cristiana y un atractivo turístico de relevancia internacional.

La población expresó su rechazo en redes sociales, pidiendo sanciones ejemplares y mayor control en la zona para evitar que hechos de este tipo se repitan.

