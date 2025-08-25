Un grupo de padres de familia de la zona del Plan 3.000 se encuentra indignado tras denunciar que la dirección de una unidad educativa retuvo a sus hijos en un aula, sin permitirles pasar clases ni salir. La razón, según los testimonios, sería el impago de las mensualidades y la falta de agendas.

La grave situación se descubrió cuando los propios estudiantes, encerrados en un curso sin ventanas y con una temperatura de 14 grados, enviaron videos y mensajes de audio a sus padres pidiendo ser rescatados. "Los niños nos mandaron audios pidiendo a sus mamás que les salven, que si no pagan la mensualidad no los dejarán salir", relató un padre visiblemente molesto, calificando la acción de "falta de humanidad".

Un abuso contra el derecho a la educación

Padres y madres acudieron de inmediato al colegio para exigir explicaciones, pero la directora se negó a dar declaraciones. Una madre de familia denunció que el problema con la directora es recurrente y que no se puede prohibir a los niños el derecho a la educación, que es un derecho fundamental establecido en la Constitución.

"Aunque no paguen mensualidad, está prohibido no dejarles pasar clases", afirmó la madre, quien además aclaró que se trata de un colegio fiscal, no privado. La denuncia también incluye la obligatoriedad de comprar agendas y las constantes presiones por los pagos.

Los padres presentaron la denuncia y exigen una pronta respuesta y sanciones por parte de la Dirección Departamental de Educación. La comunidad educativa espera un pronunciamiento oficial de las autoridades para resolver este conflicto que, según los afectados, vulnera los derechos de los estudiantes y representa un claro caso de abuso y discriminación.

