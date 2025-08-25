Analista: "Camacho podría recuperar su libertad esta tarde y retomar la Gobernación de Santa Cruz"

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se encuentra ante un momento clave que podría marcar un antes y un después en la justicia boliviana. Se prevé que hoy Luis Fernando Camacho recobre su libertad, tras años de detención preventiva que, según expertos, se estaban convirtiendo en una condena anticipada.

El abogado constitucionalista William Herrera afirmó que la acción del TSJ representa una oportunidad para “reivindicar y corregir entuertos” en el sistema judicial. Herrera sostuvo que ni Camacho, ni Marco Antonio Pumari, ni la expresidenta Jeanine Añez debieron ser detenidos, y que estas detenciones preventivas carecían de fundamentos sólidos.

“La detención preventiva debería cesar, eso se llama cesación de la detención preventiva. Camacho y Pumari deberían recobrar su libertad esta tarde, si no tiene sentido la instructiva del presidente del TSJ”, señaló Herrera, agregando que este paso también podría allanar el camino para otros detenidos considerados presos políticos.

Según Herrera, “en mi opinión, no debería haber juicio para nadie, porque no han cometido delitos. Todos han sido perseguidos; es necesario que se reconsidere la vía judicial o se promueva una amnistía cuando asuma el nuevo gobierno”.

Se espera que, una vez liberado, Luis Fernando Camacho regrese de inmediato a Santa Cruz para retomar sus funciones como gobernador.

Mira la programación en Red Uno Play