Diputado Alejandro Reyes exige liberación inmediata de Camacho, Pumari, Áñez y todos los “presos políticos”

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alejandro Reyes, pidió este domingo que la audiencia de control de plazos procedimentales se lleve adelante sin más dilaciones y que su resultado sea la liberación inmediata de los principales líderes opositores detenidos, así como de policías y militares procesados por la crisis de 2019.

“Esa audiencia se tiene que realizar rápidamente con el único resultado que tiene que ser la liberación de Camacho, Pumari, Jeanine Áñez, y no nos olvidemos de todos los presos políticos, policías, militares. Todos ellos tienen que ser inmediatamente liberados antes de que inicien las campañas de la segunda vuelta”, manifestó Reyes.

El legislador advirtió que no será suficiente la libertad de las tres principales exautoridades opositoras, ya que considera que todos los procesos judiciales abiertos en este marco están viciados. “No nos basta con liberar a los tres principales, tienen que estar libres todos. Tiene que haber nulidad de esos procesos que el Movimiento al Socialismo ha viciado”, sostuvo.

Las declaraciones de Reyes se suman a la presión política y social en torno a las decisiones judiciales que en las próximas horas definirán el futuro legal de Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Jeanine Áñez, a la espera de que el Órgano Judicial cumpla con los plazos establecidos por el Tribunal Supremo de Justicia.

Mire el video:

