Abogado de Luis Fernando Camacho pide libertad irrestricta tras más de dos años de detención preventiva

Actualmente, el gobernador enfrenta siete procesos judiciales. En dos de ellos permanece con detención preventiva: el caso Golpe I y el relacionado con el paro de los 36 días.

Hans Franco

24/08/2025 14:36

Foto: Martin Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz
Santa Cruz

Martín Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, solicitó este domingo al Tribunal de Sentencia que considere la proporcionalidad, razonabilidad y excesividad de la detención preventiva que enfrenta su defendido, argumentando que esta medida ha operado como una “sentencia condenatoria anticipada”.

“Esperamos que el Tribunal de Sentencia considere primero la proporcionalidad, razonabilidad y la excesividad en este caso, con la que se ha manejado la detención preventiva del gobernador Luis Fernando Camacho, tornándola en una sentencia condenatoria anticipada. En ese entendido, producto de esta modificación de oficio que pretende realizar el tribunal, se le otorgue la libertad irrestricta al gobernador por haber vencido los plazos y agotado cualquier riesgo procesal”, afirmó Camacho.

Actualmente, el gobernador enfrenta siete procesos judiciales. En dos de ellos permanece con detención preventiva: el caso Golpe I y el relacionado con el paro de los 36 días. En otros dos procesos, vinculados al Decretazo y al carro bombero, se encuentra con medidas cautelares, mientras que los restantes están en etapa preparatoria.

Luis Fernando Camacho lleva aproximadamente dos años, ocho meses y treinta días recluido en el penal de Chonchocoro.

El abogado adelantó que existe información extraoficial sobre una posible audiencia el martes en el caso del paro de los 36 días, en la que se evaluaría la modificación de la medida cautelar que pesa sobre el gobernador.

