¡Horror! Estudiante muere ahogado y sus amigos pierden la vida al intentar salvarlo

Siete jóvenes perdieron la vida en el mar Mediterráneo cerca de Alejandría, Egipto, en un trágico suceso ocurrido mientras un grupo de aproximadamente 150 estudiantes disfrutaba de la playa. La emergencia comenzó cuando una estudiante se adentró en el agua a pesar de la prohibición indicada por una bandera roja, señal de que nadar era peligroso debido a las fuertes olas.

Al percatarse de la situación, varios de sus compañeros intentaron rescatarla, pero seis de ellos también se vieron arrastrados por las corrientes y murieron. Las autoridades confirmaron que los fallecidos tenían entre 15 y 21 años.

Durante las labores de rescate, los equipos encontraron otro cuerpo perteneciente a un hombre de aproximadamente 20 años que también había entrado al mar en medio de la emergencia. Además, 24 personas más sufrieron dificultades respiratorias y recibieron atención médica inmediata.

El incidente ha generado conmoción en la comunidad local, y las autoridades reforzaron la necesidad de respetar las señales de advertencia en las playas para evitar tragedias similares. Los equipos de rescate continuarán trabajando para garantizar la seguridad de quienes se encuentran en la zona.

