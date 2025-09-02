¡Horror! Acribillan a joven que esperaba a sus amigos para jugar fútbol

Joel Montoya Gómez, de 25 años, fue acribillado por tres sujetos mientras esperaba a sus amistades para jugar al fútbol. El hecho ocurrió en el Cercado de Lima, en el vecino país del Perú, según reportaron medios locales.

El horror de la violencia golpeó a la unidad vecinal Mirones, donde, de acuerdo con el testimonio de los vecinos, el joven se había puesto de acuerdo con sus amigos para disputar un partido de fútbol.

“Iban a jugar pelota. Se habían puesto de acuerdo para irse a jugar partido. Estaba esperando a los chicos (sus amigos) y ahí lo han atacado. Jovencito el chico”, relató una vecina.

Tras el ataque, Montoya fue trasladado de inmediato al Hospital Arzobispo Loayza, en Lima, donde lamentablemente fue declarado sin vida por los médicos.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones. Las primeras hipótesis señalan que Joel Montoya Gómez había resultado gravemente herido en un hecho anterior, por lo que se presume que lo ocurrido podría tratarse de un ajuste de cuentas, según informó la Policía.

