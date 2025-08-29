Cámara captura el horror: Ucrania derriba puentes rusos estratégicos

En una maniobra que parece sacada de un thriller de guerra, Ucrania logró destruir dos puentes estratégicos dentro de Rusia, empleando los depósitos de minas y municiones colocados por las propias fuerzas rusas, según reportan medios internacionales. La operación se realizó mediante drones de bajo costo, que detonaron los explosivos y provocaron impresionantes explosiones, dejando una estela de destrucción que evidencia la vulnerabilidad del ejército ruso.

Los puentes, ubicados cerca de la frontera con la región de Járkiv y en la zona de Bélgorod, eran vitales para el abastecimiento de las tropas rusas y estaban minados para ser volados en caso de un avance ucraniano. Sin embargo, las fuerzas de Kyiv dieron vuelta la situación a su favor, descubriendo los escondites de municiones con drones de visión en primera persona y detonándolos desde lejos. Las imágenes obtenidas muestran montones de explosivos que terminaron en violentas detonaciones.

El uso de drones económicos, que cuestan entre 600 y 725 dólares, demuestra cómo Ucrania logra un impacto devastador con recursos mínimos, contrastando con las armas guiadas de alto costo que normalmente se requieren para derribar infraestructuras militares. Esta táctica de “pequeños invasores aéreos” ya había sido efectiva en ataques previos contra aeródromos rusos.

La operación marca un golpe psicológico y estratégico contra Moscú, mientras las tropas rusas continúan su avance lento y los ataques aéreos contra Ucrania siguen afectando a la población civil. Hasta el momento, Rusia no ha emitido comentarios sobre la pérdida de los puentes ni sobre las pérdidas materiales ocasionadas por los explosivos detonados por su propio enemigo.

Mira la programación en Red Uno Play