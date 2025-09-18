¡Horror! Oso irrumpe en un cementerio, desentierra una tumba y se come un cadáver

Kampung Dakoh, Malasia – Una tragedia y un hecho insólito conmocionaron a un pequeño pueblo en Malasia cuando Mazlan Aluij, de 50 años, descubrió que la tumba de su difunta esposa había sido destrozada por un oso. El suceso ocurrió el 26 de diciembre en el cementerio local, donde la esposa de Aluij, Amek Along, había sido enterrada semanas antes tras fallecer por un derrame cerebral.

Según relató Aluij al New Straits Times, él y su hijo visitaban la tumba de manera rutinaria. “Vi huellas y excrementos de oso en la zona donde estaba enterrada mi difunta esposa. Al día siguiente llevé a los vecinos y descubrimos que el cuerpo había sido devorado por un oso salvaje”, declaró.

La especie exacta del animal no se confirmó, aunque se sospecha que se trata del oso malayo, nativo del Sudeste Asiático. A pesar de ser el oso más pequeño del mundo, es conocido por su agresividad y por alimentarse de casi cualquier cosa, incluyendo animales pequeños y frutas, lo que lo convierte en un depredador oportunista.

Se reportó que el mismo oso había sido visto merodeando por un patio cercano y atacando a un perro poco antes de irrumpir en el cementerio. La policía de Gua Musan fue notificada inmediatamente, mientras los vecinos permanecen alertas ante la posible presencia del animal en aldeas cercanas.

Expertos señalan que la degradación de los bosques y la pérdida de hábitat natural podrían haber obligado al oso a buscar alimento en zonas pobladas, lo que ha aumentado los conflictos entre humanos y fauna salvaje en la región.

El caso ha generado conmoción internacional, mostrando cómo la pérdida de hábitat y el acercamiento de animales salvajes a áreas humanas pueden derivar en situaciones extremas e impredecibles.

Mira la programación en Red Uno Play