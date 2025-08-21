Una escena de horror sacudió a la localidad de Madbury, en el estado de New Hampshire en los Estados Unidos, donde la policía encontró muertos a Emily Long, su esposo Ryan y sus dos hijos de ocho y seis años en lo que las autoridades calificaron como un asesinato seguido de suicidio.

El lunes por la noche, los investigadores hallaron los cuerpos en la casa familiar, ubicada en una zona rural de menos de 2000 habitantes. Según la autopsia, Emily Long, de 34 años, disparó varias veces contra su esposo Ryan, de 48, quien padecía un glioblastoma, un cáncer cerebral terminal. Luego, mató de un disparo en la cabeza a sus hijos Parker (8) y Ryan (6), y finalmente se quitó la vida. En la vivienda también estaba la hija menor de la pareja, de tres años, que resultó ilesa. La policía encontró un arma en la casa y continúa investigando los motivos.

La tragedia conmovió a los vecinos, que aseguraron que no vieron venir algo así. Bevy Ketel, residente de la zona, contó que la familia parecía normal y que los niños habían puesto un puesto de limonada días antes.

“Fue un shock. No lo vimos venir”, expresó.

La historia de la familia Long era conocida en redes sociales, donde Emily compartía el difícil proceso de la enfermedad de su esposo. Ryan había sido diagnosticado con glioblastoma, un cáncer agresivo y sin cura, cuya expectativa de vida es de 12 a 15 meses. Emily relataba cómo hablaba con sus hijos sobre la enfermedad y cómo intentaba mantener la normalidad.

Días antes del crimen, Emily publicó un video en TikTok hablando de su lucha contra la depresión y la ansiedad. “Hoy decidí que tengo que hacer un esfuerzo consciente para cambiar mi mentalidad. Voy a salir de esta depresión, quiera o no”, expresó. En otras publicaciones dijo sentirse sola y abrumada, y reconoció que necesitaba ayuda profesional. “Estoy marchitándome”, confesó.

El glioblastoma, enfermedad que sufría Ryan, es un cáncer cerebral muy agresivo que no tiene cura y cuya sobrevida media es de poco más de un año. Entre sus síntomas se encuentran dolores de cabeza, náuseas, pérdida de apetito, problemas de equilibrio, cambios de humor, convulsiones y dificultades para hablar o recordar.

