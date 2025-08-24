TEMAS DE HOY:
Tres trabajadores sepultados Deslizamiento de tierra en Teoponte San Pedro

Deportes

Un partido de infarto: Independiente gana en Oruro tras una batalla de siete goles (VIDEO)

El equipo capitalino reaccionó tres veces en el marcador y terminó imponiéndose 4-3 a Real Oruro con un doblete de Villalba. 

Martin Suarez Vargas

24/08/2025 19:48

Jugadores de Independiente celebrando uno de los tantos ante Real Oruro. Foto: APG.
Oruro, Bolivia.

Escuchar esta nota

Independiente logró un triunfo vibrante en Oruro tras derrotar 4-3 a Real Oruro por la fecha 18 de la Liga de la División Profesional. El encuentro estuvo lleno de emociones, con constantes cambios en el marcador que mantuvieron en suspenso a los aficionados hasta el final.

El conjunto local se adelantó gracias a un autogol de Emerson Velásquez, pero los visitantes respondieron con goles de Damián Villalba, que anotó por partida doble, además de Thomaz Santos y Alan Mercado. Real Oruro luchó hasta el final con los tantos de Gustavo Ribeiro y Denilso Fernández, aunque no le alcanzó para evitar la derrota.

Con esta victoria, Independiente suma 21 puntos y se ubica en la undécima posición de la tabla. En la próxima fecha visitará a Blooming el 13 de septiembre a las 20:00, mientras que Real Oruro tendrá como rival a Oriente Petrolero.

