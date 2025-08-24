Este domingo 24 de agosto, el fútbol ecuatoriano se vistió de luto tras la muerte de Marcos Olmedo, jugador de Mushuc Runa, quien sufrió un accidente de tránsito en la vía a Quinindé, específicamente en el sector Las Pimientas, en Esmeraldas.

De acuerdo con información preliminar, Olmedo habría perdido el control de su automóvil tras quedarse dormido, lo que derivó en una colisión con otro vehículo que terminó con su vida. Hasta ahora, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre el incidente.

Diversos clubes del país se han pronunciado para expresar su pesar y brindar apoyo a la familia del jugador, así como al club Mushuc Runa y a sus allegados en este difícil momento.

Marcos Olmedo contó con una destacada trayectoria en el fútbol ecuatoriano. A lo largo de su carrera defendió los colores de Aucas, América de Quito, Macará, Liga de Quito y El Nacional, con el que logró consagrarse campeón de la Copa Ecuador en 2024.

Su fallecimiento deja un profundo vacío en la comunidad deportiva y entre los seguidores que lo vieron brillar en varias escuadras nacionales.

