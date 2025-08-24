Legisladores atentos a audiencia de Camacho y Pumari donde podrían ser liberados

La revisión de los plazos procesales dispuesta por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los procesos que enfrentan Luis Fernando Camacho, Jeanine Áñez y Marco Pumari generó diversas reacciones en la Asamblea Legislativa.

El diputado del MAS, Zacarías Laura, aseguró que lo ocurrido en 2019 fue un “golpe de Estado” y que los responsables deben responder ante la justicia. “El 2019 ha existido un golpe de Estado, ha existido la violación a los derechos humanos y tiene que hacerse justicia. Ahora vemos que el Órgano Judicial ha cambiado de opinión y revisa los plazos procesales”, señaló.

Por su parte, el también legislador oficialista Fredy López cuestionó el accionar de jueces y fiscales, a quienes acusó de actuar con intereses cambiantes. “Seguramente jueces y fiscales hoy están apostando, cambiando de camiseta para beneficiar a algunas personas. ¿Por qué no me benefician a mí? Hay personas que están en la cárcel injustamente”, expresó.

En contraposición, la diputada de Comunidad Ciudadana, Milena Reque, sostuvo que corresponde que los procesados enfrenten sus causas en libertad. “El lunes se va a proceder con Camacho, Áñez y Pumari, y ojalá rápidamente puedan retornar a sus hogares y defenderse en libertad, que sería lo justo”, afirmó.

