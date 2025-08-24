¡Conmoción! Reconocida periodista fallece el mismo día de su cumpleaños

Con gran consternación se confirmó el fallecimiento de Alejandra Gómez, periodista y conductora de 43 años, cuya trayectoria dejó una huella imborrable en el periodismo colombiano. Gómez era especialmente reconocida por su trabajo en el programa matutino Mañanas Express de RCN.

El deceso ocurrió el 10 de agosto, coincidiendo con su cumpleaños, un hecho que agregó un matiz de tristeza a la inesperada pérdida. Durante la emisión del programa, sus compañeros le rindieron un emotivo homenaje, destacando su sencillez, dedicación y pasión por su labor profesional.

Días antes de su fallecimiento, Gómez compartió en sus redes sociales un video en el que leía el cuento La luz es como el agua, un proyecto vinculado a su amor por la lectura. La publicación recibió mensajes de familiares, amigos y seguidores que resaltaron su profesionalismo y el legado que deja en el periodismo colombiano.

Amigos cercanos, como la periodista María Rojas, explicaron que Gómez atravesaba un momento emocional difícil y pidieron respeto por su memoria, instando a evitar especulaciones sobre su muerte. La Fiscalía lleva adelante las investigaciones correspondientes sobre las circunstancias de su fallecimiento.

La partida de Alejandra Gómez ha generado un profundo impacto en redes sociales y en la comunidad periodística, recordando su entrega y profesionalismo, y dejando un vacío que será difícil de llenar en la comunicación nacional.

Mira la programación en Red Uno Play