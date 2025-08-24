TEMAS DE HOY:
Internacional

Venezuela excarcela a ocho opositores y otorga arresto domiciliario a otros cinco

Entre los liberados está el exdiputado Américo De Grazia. Dos de los excarcelados tienen nacionalidad italiana.

AFP

24/08/2025 10:31

Venezuela libera a 8 opositores y otorga arresto domiciliario a 5 . Foto: AFP
Venezuela

Las autoridades de Venezuela excarcelaron la madrugada del domingo a ocho opositores, dos de ellos con nacionalidad italiana, y otorgaron arresto domiciliario a otros cinco, según informó un sector de la oposición que mantiene contactos de negociación con el gobierno.

La mayoría de los liberados había sido acusada en un caso de presunta corrupción en alcaldías opositoras, denunciado por el oficialismo a inicios de año.

Entre los beneficiados se encuentra el exdiputado Américo De Grazia, detenido tras la crisis política que se produjo luego de la reelección del presidente Nicolás Maduro en 2024.

El dirigente opositor Henrique Capriles celebró la decisión en la red social X:

“Hoy varias familias vuelven a abrazar a los suyos. Sabemos que quedan muchos y de ellos no nos olvidamos, seguimos luchando por todos”.

Excarcelados y medidas

Capriles detalló que fueron liberados: Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Gorka Carnevalli, Margarita Assenzo y Américo De Grazia.

En tanto, recibieron casa por cárcel: Nabil Maalouf, Valentín Gutiérrez Pineda, Rafael Ramírez, Pedro Guanipa y David Barroso.

