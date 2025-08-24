TEMAS DE HOY:
“No puedo vivir sin él”: joven se enfrenta al rechazo familiar por amar a un ladrón

El video de la joven se volvió viral, mostrando su dolor y justificando la relación pese a los antecedentes criminales de su pareja. 

Martin Suarez Vargas

24/08/2025 17:52

´Captura de joven que llora por su novio delincuente. Foto: TikTok.
República Dominicana.

Escuchar esta nota

Un video que circula en redes sociales en República Dominicana ha generado gran polémica luego de que una joven identificada como Vida apareciera llorando al relatar que su madre le prohibió continuar su relación con su novio, quien tiene antecedentes delictivos.

En la grabación, Vida asegura que, a pesar de que su pareja comete robos, la incluye en las “ganancias” y tiene planes de construir un futuro juntos.

“Yo lo amo, yo lo amo porque ella dice que yo no tengo un futuro con mi delincuente, con mi ladrón, con mi atraca, pero yo lo amo. Ese niño roba para mí”, expresó entre lágrimas.

La joven narró que recientemente su novio sustrajo teléfonos y dinero de un inversor en la casa de una vecina, entregándole la mitad de lo obtenido antes de ser arrestado. Incluso mencionó que él le prometió que “robaría un banco” para construirle una casa.

Por su parte, los padres de Vida se oponen firmemente a la relación, argumentando que no consideran viable un futuro con alguien involucrado en actividades criminales.

El video se viralizó rápidamente y provocó numerosas reacciones de usuarios, que criticaron a la joven por justificar los delitos de su pareja o hicieron comentarios irónicos sobre la situación, generando un intenso debate en las plataformas digitales.

