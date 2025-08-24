¡Insólito! Fue a un hotel y al prender la tv nota que era una tabla pintada de negro

Una situación inusual se volvió tendencia en TikTok cuando una joven compartió que, al intentar encender el televisor de su habitación en un hotel, se dio cuenta de que no funcionaba. La sorpresa llegó al notar que el aparato era, en realidad, una maqueta pintada de negro y colocada como decoración.

El televisor contaba con cables conectados a un decodificador y hasta un control remoto, lo que aumentó la confusión inicial. La publicación generó cientos de comentarios de usuarios, quienes bromearon sobre la situación e incluso especularon sobre la posibilidad de que el objeto escondiera cámaras ocultas.

“Ojito que se ve la luz y quizás tenga una cámara”, comentó un internauta, mientras que otros se divirtieron con la idea de que los hoteles buscaran evitar distracciones a los huéspedes. La publicación se volvió viral rápidamente, provocando risas y curiosidad entre quienes encontraron la situación totalmente inesperada.

Este caso se suma a otras historias virales donde la creatividad de la decoración en hoteles genera confusión entre los visitantes y pone en evidencia la atención de los usuarios de redes sociales ante detalles poco comunes en sus estancias.

Mira la programación en Red Uno Play