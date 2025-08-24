TEMAS DE HOY:
Narcotráfico accidente de tránsito Delincuencia

15ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

¡Insólito! Fue a un hotel y al prender la tv nota que era una tabla pintada de negro

Un video viral muestra cómo una réplica de televisor en un hotel confundió a una joven y generó comentarios curiosos en TikTok.

Martin Suarez Vargas

24/08/2025 11:38

La maqueta de TV en la pared de un hotel. Foto: Internet.
MUNDO.

Escuchar esta nota

Una situación inusual se volvió tendencia en TikTok cuando una joven compartió que, al intentar encender el televisor de su habitación en un hotel, se dio cuenta de que no funcionaba. La sorpresa llegó al notar que el aparato era, en realidad, una maqueta pintada de negro y colocada como decoración.

El televisor contaba con cables conectados a un decodificador y hasta un control remoto, lo que aumentó la confusión inicial. La publicación generó cientos de comentarios de usuarios, quienes bromearon sobre la situación e incluso especularon sobre la posibilidad de que el objeto escondiera cámaras ocultas.

“Ojito que se ve la luz y quizás tenga una cámara”, comentó un internauta, mientras que otros se divirtieron con la idea de que los hoteles buscaran evitar distracciones a los huéspedes. La publicación se volvió viral rápidamente, provocando risas y curiosidad entre quienes encontraron la situación totalmente inesperada.

Este caso se suma a otras historias virales donde la creatividad de la decoración en hoteles genera confusión entre los visitantes y pone en evidencia la atención de los usuarios de redes sociales ante detalles poco comunes en sus estancias.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:30

Loud house

12:00

Avatar la leyenda de aang

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

11:30

Loud house

12:00

Avatar la leyenda de aang

12:25

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD