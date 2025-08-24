Quiso alquilar un departamento y recibió la respuesta más inesperada: “¿Y yo qué tengo que ver?”

Una búsqueda común de alquiler terminó convirtiéndose en un fenómeno viral en TikTok. Marta, usuaria conocida en la plataforma como @martigil2_, compartió la conversación que mantuvo por WhatsApp con el supuesto dueño de un departamento en Alejandro Korn, y rápidamente su publicación generó todo tipo de reacciones.

La joven inició la conversación de manera clara: “Hola! Estoy buscando alquiler en Alejandro Korn. Para persona sola, sin hijos ni mascotas”, escribió. Sin embargo, la respuesta que recibió la dejó sin palabras.

En un primer audio, el hombre respondió con total sorpresa: “¿Alquiler estás buscando? ¿Y yo qué tengo que ver? Yo no alquilo nada, te mandaron cualquier número. Disculpá”. Lo que siguió fue una serie de relatos que sumaron humor a la confusión.

En un segundo mensaje de audio, el hombre explicó que es de Guernica, localidad vecina, y que, aunque frente a su casa había departamentos, él no tenía relación con ellos. Relató con resignación cómo personas desconocidas le habían enviado mensajes pidiendo desde un “atmosférico” hasta tortas, y cómo incluso una mujer le preguntó por su perrito.

El hombre aclaró que finalmente descubrió que su número fue compartido por una expareja de Marta como una especie de “maldad”, lo que explica la confusión.

El clip compartido en TikTok no tardó en hacerse viral, acumulando comentarios entre risas, memes y reacciones que resaltan lo imprevisible que puede volverse la comunicación digital. Lo que comenzó como una simple búsqueda de departamento terminó convirtiéndose en una historia que unió humor, confusión y redes sociales.

Mira la programación en Red Uno Play