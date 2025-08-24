Al menos dos muertos en Yemen tras bombardeo israelí contra posiciones hutíes en Saná

Un bombardeo israelí en la ciudad de Saná, capital de Yemen, dejó al menos dos muertos y cinco heridos, según informaron los rebeldes hutíes a través de medios locales. Se trata de un nuevo episodio en el marco de las represalias cruzadas iniciadas tras la guerra en Gaza.

Las imágenes difundidas por la AFP muestran una columna de humo negro elevándose sobre la ciudad, mientras continúan los reportes de víctimas.

La cadena de televisión Al Masirah, controlada por los hutíes, detalló que el ataque afectó una estación petrolera y una central eléctrica en el sur de Saná. También se reportaron daños en un edificio municipal, según una fuente de seguridad citada por AFP.

Objetivos militares hutíes

El ejército israelí confirmó haber atacado varios objetivos militares hutíes en Saná, incluyendo zonas cercanas al palacio presidencial, instalaciones eléctricas y depósitos de combustible.

"Los ataques se llevaron a cabo en respuesta a los repetidos ataques del régimen terrorista hutí contra el Estado de Israel y sus civiles", indicó el ejército israelí en un comunicado. Entre las agresiones mencionadas se encuentran misiles tierra-tierra y drones lanzados desde Yemen en los últimos días.

Contexto del conflicto

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, han incrementado sus ataques contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza, el 7 de octubre de 2023, cuando el grupo palestino Hamás lanzó una ofensiva contra territorio israelí.

Desde entonces, Israel ha interceptado la mayoría de los proyectiles y ha lanzado bombardeos selectivos en Yemen como respuesta. El pasado 17 de agosto, se reportó un ataque contra una infraestructura eléctrica controlada por los hutíes, según fuentes oficiales israelíes y medios yemenitas.

Los hutíes afirman que sus acciones son una muestra de apoyo a la causa palestina.

Mira la programación en Red Uno Play