Vicepresidente de EE.UU. afirma que Rusia cedió ante Trump para negociar la paz en Ucrania.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este domingo que Rusia ha hecho “concesiones significativas” al presidente Donald Trump respecto a sus exigencias para finalizar la guerra en Ucrania, en lo que describió como un avance diplomático inédito desde el inicio del conflicto.

“Han estado dispuestos a ser flexibles en algunas de sus demandas centrales”, dijo Vance en el programa Meet the Press de NBC.

Según el vicepresidente, Moscú está evaluando qué se requeriría para poner fin a la guerra, aunque aún no se ha alcanzado un acuerdo definitivo. “Estamos participando en un proceso diplomático de buena fe”, afirmó.

Esfuerzos diplomáticos estancados

Estas declaraciones se producen mientras el enviado estadounidense para Ucrania, Keith Kellogg, se encuentra en Kiev, junto al primer ministro canadiense Mark Carney y el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, con motivo del 34º aniversario de la independencia de Ucrania.

Vance aseguró que la actual administración estadounidense, bajo Trump, está “tratando de negociar al máximo con los rusos y ucranianos” y que se está aplicando una “diplomacia muy agresiva y contundente” para frenar el conflicto.

“La guerra no beneficia a nadie. Ni a Europa ni a Estados Unidos, y no creemos que Rusia ni Ucrania tengan interés alguno en seguir combatiendo”, agregó.

Posiciones irreconciliables

Pese a los intentos de mediación —incluyendo una cumbre en Anchorage entre Trump y Putin, y la reciente recepción de Zelenski en la Casa Blanca—, las posturas entre Moscú y Kiev siguen siendo distantes.

Ambos gobiernos se acusan mutuamente de obstaculizar la organización de una reunión entre los presidentes Putin y Zelenski.

Este domingo, Ucrania lanzó una serie de ataques con drones sobre Rusia, en coincidencia con su día de la independencia. Durante el acto oficial en Kiev, Zelenski afirmó: “Juntos, los ucranianos y nuestros socios nos esforzamos por empujar a Rusia hacia la paz”.

Por su parte, el canciller ruso Serguéi Lavrov descartó una reunión inmediata entre los mandatarios y acusó a las potencias occidentales de bloquear las negociaciones.

“Zelenski se empecina, pone condiciones y reclama una cumbre inmediata”, dijo Lavrov en una entrevista difundida este domingo por el canal estatal Rossia.

