Corea del Norte prueba nuevos misiles antiaéreos en medio de tensiones fronterizas

Corea del Norte realizó pruebas de dos nuevos misiles de defensa aérea, según informó este domingo la agencia estatal KCNA. Los disparos de prueba, realizados el sábado, fueron supervisados por el líder norcoreano Kim Jong Un, y, de acuerdo con el reporte, demostraron una "capacidad de combate superior".

El informe no especificó la ubicación exacta ni detalles técnicos de los proyectiles, pero señaló que el sistema cuenta con un "modo de funcionamiento y reacción basado en una tecnología única y especial".

“Las características tecnológicas de dos tipos de proyectiles son muy adecuadas para destruir diversos objetivos aéreos”, indicó la agencia.

Choques en la frontera

El anuncio llega tras nuevos episodios de tensión en la frontera intercoreana. El ejército surcoreano informó el sábado que disparó tiros de advertencia contra un grupo de alrededor de 30 soldados norcoreanos, quienes habrían cruzado brevemente la línea de demarcación el pasado martes.

La agencia Yonhap, citando fuentes del Comando de la ONU, confirmó el incidente, mientras que desde Pyongyang, el teniente general Ko Jong Chol calificó los disparos de Seúl como una “provocación premeditada y deliberada”.

En paralelo: ejercicios militares con EE.UU.

Las pruebas de misiles norcoreanas coinciden con ejercicios militares conjuntos entre Corea del Sur y Estados Unidos en las cercanías de la península, maniobras que Pyongyang considera como ensayos de invasión y que, según observadores, podrían estar detrás del aumento de las tensiones.

