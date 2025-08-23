Adolescente apuñala a su padrastro defendiendo a su madre, pero ella queda arrestada

Un conflicto familiar terminó en hechos violentos en Córdoba en el vecino país de Argentina, cuando un adolescente de 15 años decidió defender a su madre durante una discusión con su padrastro. Según informaron las autoridades, el joven tomó un cuchillo de la cocina y le propinó una puñalada en la axila al hombre, quien fue trasladado a un hospital y permanece en observación.

Al llegar al lugar, la policía descubrió que la madre del adolescente contaba con un pedido de captura vigente por una causa relacionada con amenazas, por lo que fue detenida.

La Justicia no emitió órdenes de detención contra el menor, al tratarse de un adolescente, y el caso continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del enfrentamiento.

El incidente refleja la tensión en el hogar y generó gran conmoción entre los vecinos del barrio, quienes presenciaron la intervención policial y el traslado de los involucrados.

