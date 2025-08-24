La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) logró un golpe significativo contra el tráfico de drogas en Santa Cruz, con la incautación de 230 kilos con 700 gramos de marihuana, durante un operativo realizado en la zona norte de la ciudad.

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó que la intervención se llevó a cabo tras una requisa a un domicilio, donde se encontraron 13 bolsas de yute de diferentes colores, que contenían 218 paquetes rectangulares de sustancias controladas.

“Fruto de estos tres allanamientos ejecutados en Santa Cruz, se han secuestrado cuatro vehículos, una motocicleta, nueve teléfonos celulares, dos inmuebles y cuatro armas de fuego. Asimismo, se afectó al patrimonio del narcotráfico en más de 800 mil dólares americanos”, indicó Mamani.

