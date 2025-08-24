TEMAS DE HOY:
Efraín Morales se luce en la MLS y CF Montréal respira con victoria

El defensor boliviano fue titular y participó en la jugada del segundo gol en el triunfo 3-2 de su equipo en la MLS. 

Martin Suarez Vargas

24/08/2025 11:05

CF Montréal, equipo donde juega el boliviano Efraín Morales. Foto: Internet.
Estados Unidos.

CF Montréal logró un emocionante triunfo por 3-2 frente a Austin FC en una nueva jornada de la MLS. Efraín Morales, defensor boliviano, fue titular y se mantuvo en cancha durante los 90 minutos, destacando por su precisión en la salida y participación en la jugada que terminó en el segundo gol de su equipo.

Con esta victoria, CF Montréal asciende a la decimotercera posición de la tabla con 23 puntos y se prepara para enfrentar a Toronto el próximo sábado 30 de agosto desde las 20:30, hora boliviana.

Morales continúa consolidándose como un jugador clave y se perfila como uno de los convocables para la selección boliviana, dirigida por Óscar Villegas, para las fechas dobles de septiembre ante Colombia y Brasil. Su desempeño sólido en la MLS refuerza su posición dentro del equipo nacional.

