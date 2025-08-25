Fiscalía confirma que joven hallado en canal murió ahogado por sumersión

El Ministerio Público informó este lunes que la muerte del hombre de 29 años, encontrado sin vida en un canal de drenaje de la avenida San Aurelio en Santa Cruz, se debió a una asfixia mecánica por sumersión.

Sin embargo, el fiscal asignado al caso, Daniel Ortuño, aclaró que aún se investiga si el hecho fue accidental o provocado.

“Se le ha practicado la autopsia médico-legal, se ha determinado una asfixia mecánica por sumersión. Se ha tomado declaración a familiares y amigos con los que se encontraba la víctima horas antes del desenlace fatal. Estamos cruzando información para establecer si estamos frente a un hecho accidental, producto de la caída al canal, o si fue provocado por una segunda persona”, señaló el fiscal.

Ortuño descartó, por el momento, que la víctima haya estado maniatada.

“Desconozco que haya estado maniatado. La causa de la muerte es por sumersión, es decir, una persona que se ha ahogado, pero este hecho está sujeto a investigación”, agregó.

Como parte de las pesquisas, la Fiscalía citó a declarar al amigo que acompañó al fallecido en sus últimas horas y anunció que se busca al conductor del vehículo de aplicación que lo transportó hasta la zona.

El fiscal explicó que la investigación se encuentra dentro de las primeras 24 horas, periodo en el cual se evaluará si corresponde abrir un proceso formal o emitir una resolución. “No se ha calificado ningún delito todavía, estamos dentro de las 24 horas y eso será sujeto a análisis”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play