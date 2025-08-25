Determinan cuarto intermedio en audiencia de Camacho y Pumari, hasta este martes

A las 14:15 de este lunes comenzó la audiencia de revisión de plazos de detención preventiva de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, y Marco Pumari, exlíder cívico de Potosí.

La sesión se desarrolla de manera virtual, en cumplimiento al instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que dispuso la verificación de oficio de las medidas cautelares de las principales autoridades y dirigentes que guardan detención preventiva.

Se prevé que en la audiencia los tribunales analicen si corresponde mantener la medida cautelar o dar paso a la cesación de la detención, en medio de fuertes expectativas políticas y sociales.

Noticia en desarrollo...

