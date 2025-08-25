TEMAS DE HOY:
Cambio policial duelo en Totora ragedia en Totora

11ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

24ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Determinan cuarto intermedio en audiencia de Camacho y Pumari, hasta este martes

En la audiencia los tribunales se analizó si corresponde mantener la medida cautelar o dar paso a la cesación de la detención, en medio de fuertes expectativas políticas y sociales.

Hans Franco

25/08/2025 16:26

Foto: Luis Fernando Camacho y Marco Pumari en audiencia (archivo)
La Paz

Escuchar esta nota

A las 14:15 de este lunes comenzó la audiencia de revisión de plazos de detención preventiva de Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, y Marco Pumari, exlíder cívico de Potosí.

La sesión se desarrolla de manera virtual, en cumplimiento al instructivo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que dispuso la verificación de oficio de las medidas cautelares de las principales autoridades y dirigentes que guardan detención preventiva.

Se prevé que en la audiencia los tribunales analicen si corresponde mantener la medida cautelar o dar paso a la cesación de la detención, en medio de fuertes expectativas políticas y sociales.

Noticia en desarrollo...

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:05

Que no me pierda

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD