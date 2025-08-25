Totora declara tres días de duelo tras la muerte del alcalde y tres personas en trágico accidente

El municipio de Totora se encuentra de luto luego del accidente ocurrido en la madrugada de este lunes en la zona de Machullungas, que dejó como saldo cuatro personas fallecidas: el alcalde Johnny Cuchayo, su esposa Kelly Guzmán, el presidente del Concejo Municipal Gabriel Prado y el dirigente comunal Walter Rojas.

En contacto con los medios, el oficial mayor del municipio de Totora confirmó los detalles de esta tragedia.

“Lamentablemente hemos recibido esta madrugada la triste noticia del deceso de nuestro alcalde, de su querida esposa, del presidente del Concejo Municipal y del dirigente de Machullungas, producto de este fatal accidente. El IDIF, la Policía y la Fiscalía ya están realizando las autopsias correspondientes, y posteriormente vamos a dar inicio al velatorio y a los homenajes que corresponden”, señaló.

El funcionario explicó que las autoridades viajaban en un vehículo particular de un dirigente de la comunidad, tras participar en una reunión sobre temas de caminos y límites. “Nuestro alcalde siempre tenía la costumbre de participar de estas reuniones, siempre en ejercicio de sus funciones”, destacó.

Respecto a los heridos, informó que son tres en total: “Dos de ellos ya fueron trasladados a Cochabamba porque están graves, mientras que uno permanece en Totora con heridas leves. Entre ellos está el conductor del vehículo, quien seguramente deberá aclarar junto a la Policía las causas del accidente”.

El impacto del hecho ha golpeado fuertemente a la población. El oficial mayor relató que el alcalde y su esposa eran un matrimonio joven que apenas iba a cumplir dos años de casados y que no tenían hijos. Por su parte, el presidente del Concejo Municipal sí deja una familia en orfandad.

Ante la magnitud de la tragedia, el municipio declaró tres días de duelo municipal. Los cuerpos serán velados en el teatro municipal de la plaza principal de Totora, donde se espera una multitudinaria despedida de la población.

El vehículo en el que viajaban las autoridades se embarrancó cerca de 400 metros, provocando la muerte instantánea de los cuatro ocupantes. Mientras tanto, las investigaciones continuarán para establecer las causas exactas de este accidente que enluta no solo a Totora, sino a toda la región.

