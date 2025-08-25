Cambios en la cúpula policial luego de crímenes con extrema violencia en Santa Cruz

Una serie de relevos en mandos policiales se registró en las últimas horas en el departamento de Santa Cruz, como respuesta a la ola de violencia y asesinatos que sacude a la capital cruceña.

El coronel Marco Antonio Cortez, quien se desempeñaba como subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), fue removido de su cargo y puesto a disposición del Comando Departamental. En su lugar asumirá el coronel Julio César Baldiviezo, hasta ahora director de la Estación Policial Integral (EPI) 7.

Asimismo, se dispuso cambios en la Dirección de Inteligencia de la Policía, en medio de un contexto marcado por hechos de sangre atribuidos a organizaciones criminales y al ingreso al país de sicarios contratados por redes delictivas internacionales, situación que fue reconocida con preocupación por autoridades de Gobierno.

Los movimientos internos incluyen a otros jefes de unidades de investigación, que también serán relevados de sus funciones.

Una conferencia de prensa está prevista para las 17:00 de este lunes en instalaciones de la Felcc de Santa Cruz, donde el comandante departamental dará a conocer de manera oficial los alcances y motivaciones de esta reestructuración.

