Policial

Interceptan camión que transportaba ilegalmente 10 mil litros de diésel a Los Yungas

El conductor y su acompañante tenían en su poder Bs. 20 mil y no supieron explicar su procedencia y destino.

Silvia Sanchez

25/08/2025 15:48

Foto Red Uno
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Policía interceptó a un camión que trasladaba 10 mil litros de diésel de manera ilegal hacia el sector de Los Yungas, del departamento de La Paz, dos personas que se encontraban al interior del motorizado fueron aprehendidas.

Las dos personas aprehendidas no contaban con documentación de respaldo acerca del traslado del combustible.

“A la intervención policial, estos hombres no han presentado ninguna documentación que avale el legal transporte de este combustible, y se hace una investigación preliminar, se conoce que este combustible estaría siendo trasladado a lo que es el municipio de Patacamaya hacía Los Yungas para el trabajo ilegal de minería”, informó el comandante de La Paz, coronel Gunther Agudo.

 

Además, las dos personas, tenían en su poder Bs. 20.000, los cuales no pudieron explicar su procedencia y destino.

 

