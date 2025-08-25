Jeanine Áñez con esperanza de conseguir su libertad

Durante el cuarto intermedio de la audiencia por excepción de incompetencia por el caso Senkata, la expresidenta Jeanine Áñez se acercó a uno de los ventanales del penal de Miraflores junto a la bandera boliviana, desde donde dijo que tiene esperanza en que pueda salir en libertad muy pronto.

La audiencia virtual se desarrolla desde las 9:30 de la mañana tuvo un cuarto intermedio de 15 minutos en sala virtual desde las 13:45 y se retomó la misma a las 14:10. En la primera parte la defensa de Áñez y otros imputados solicitaban que se suspenda la medida de la detención preventiva.

