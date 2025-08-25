TEMAS DE HOY:
Jeanine Áñez con esperanza de conseguir su libertad

La audiencia virtual se desarrolla desde las 9:30 de la mañana tuvo un cuarto intermedio de 15 minutos en sala virtual desde las 13:45 y se retomó la misma a las 14:10.

Hans Franco

25/08/2025 15:56

Foto: Jeanine Añez en la ventana del penal de Miraflores
La Paz

Durante el cuarto intermedio de la audiencia por excepción de incompetencia por el caso Senkata, la expresidenta Jeanine Áñez se acercó a uno de los ventanales del penal de Miraflores junto a la bandera boliviana, desde donde dijo que tiene esperanza en que pueda salir en libertad muy pronto.

La audiencia virtual se desarrolla desde las 9:30 de la mañana tuvo un cuarto intermedio de 15 minutos en sala virtual desde las 13:45 y se retomó la misma a las 14:10. En la primera parte la defensa de Áñez y otros imputados solicitaban que se suspenda la medida de la detención preventiva.

