“La hostigaba”: envían a la cárcel de San Pedro al hombre que atacó a una periodista en Oruro

La Fiscalía Departamental de Oruro confirmó la detención preventiva por 40 días en el penal de San Pedro para Omar V.F., de 37 años, quien agredió violentamente a la periodista Marcela C.T. en su estudio de televisión. El sujeto fue imputado por el delito de acoso sexual y el juez de la causa ordenó su reclusión, mientras continúan las investigaciones.

Cronología del acoso y la agresión

Según el Fiscal Departamental en suplencia legal, Zulmer Villegas Chávez, el agresor había estado hostigando a la periodista con llamadas y mensajes de contenido indebido, con el fin de iniciar una relación sentimental. Ante la negativa de la víctima, quien está casada y tiene tres hijos, el acosador irrumpió en las instalaciones del Canal 15 el pasado miércoles 20 de agosto, en la zona Sur de la ciudad.

El ataque se produjo mientras la comunicadora transmitía su programa en vivo, momento en el que Omar V.F. la agredió físicamente y le causó lesiones que resultaron en cuatro días de impedimento médico legal. Las cámaras del canal captaron el incidente.

La Fiscalía enfatiza la gravedad del caso

Durante la audiencia cautelar, la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales presentó pruebas contundentes que demostraron la probable participación del acusado. Villegas indicó que la investigación sigue en curso, con el objetivo de reunir más elementos para sustentar la acusación formal.

La Fiscalía remarcó que este caso no solo constituye un delito de acoso sexual, sino también un acto de violencia de género que amenaza la libertad de prensa y el derecho de la sociedad a estar informada. Dada la situación de vulnerabilidad de la víctima, la Fiscalía ha dispuesto apoyo psicológico y social integral para ella.

