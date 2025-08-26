Legisladores electos respaldan agenda productiva de la CAO

En una reunión con los legisladores electos de Santa Cruz, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) presentó un conjunto de propuestas orientadas a la reactivación económica y la protección del sector agropecuario, considerado uno de los pilares para el desarrollo del país.

Durante el encuentro, los representantes políticos expresaron su respaldo unánime a la agenda planteada por la CAO, destacando la necesidad de garantizar seguridad jurídica, acceso a mercados y protección frente a los avasallamientos.

“La CAO representa a un gremio fundamental para la economía del país. Si no damos seguridad jurídica a estos sectores, no vamos a poder avanzar. Lo positivo es que congeniamos todos los parlamentarios en que se debe reforzar el marco normativo”, afirmó la diputada electa por la C-52 del Partido Demócrata Cristiano (PDC).

Por su parte, el diputado Álvaro Casasola, de Unidad, señaló que el sector agropecuario es una alternativa económica estratégica para Bolivia, tras dos décadas en las que —según dijo— no se priorizó su desarrollo.

“Nos hemos comprometido a respaldar y garantizar que estos sectores puedan trabajar de manera adecuada. Vamos a acompañar esta agenda con acciones concretas”, aseguró.

Desde la alianza Libre, el diputado Mario Herrera destacó el consenso alcanzado entre los legisladores cruceños y el compromiso conjunto por fortalecer el aparato productivo.

“Hay voces coincidentes en lo que se debe desarrollar hacia adelante en el sector agropecuario. El senador Roca, por ejemplo, ya presentó dos proyectos de ley importantes: uno contra los avasallamientos y otro para liberar las exportaciones”, explicó.

