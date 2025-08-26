TSE presentará resultados oficiales de las elecciones este martes

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, anunció que este martes se llevará a cabo la sesión de Sala Plena para consolidar los resultados de los cómputos departamentales y dar paso a la convocatoria oficial para la segunda vuelta presidencial, prevista para el 19 de octubre.

“Ya los nueve tribunales electorales departamentales han elaborado de manera física sus actas de cómputo. El TSE se encargó de realizar el cómputo del voto en el exterior y los resultados están disponibles en la página web del Órgano Electoral”, informó Vargas en una declaración oficial.

Con este anuncio, el ente electoral se apresta a emitir una resolución que activará el calendario para la segunda vuelta, en la que se enfrentarán el senador Rodrigo Paz Pereira y el expresidente Jorge 'Tuto' Quiroga, al no haber alcanzado ninguno de los candidatos el porcentaje necesario para ganar en primera vuelta.

“El calendario no tendrá muchas actividades, toda vez que la ley establece ciertas condiciones específicas para la segunda vuelta”, explicó Vargas, quien además confirmó que el proceso debe realizarse dentro de los 60 días posteriores a la primera votación.

“Se tomó la previsión de que sería el 19 de octubre, y la posesión presidencial tendría como plazo límite el 8 de noviembre”, indicó.

Mira la programación en Red Uno Play