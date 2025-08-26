TEMAS DE HOY:
Diputada Dante: Fallo judicial sobre Áñez "da esperanza" de justicia independiente

Un reciente fallo judicial, por el caso Senkata, ordena procesar a la expresidenta Jeanine Áñez a través de un juicio de responsabilidades.

Milen Saavedra

25/08/2025 23:38

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Priscila Dante, resaltó el reciente fallo judicial que ordena procesar a la expresidenta Jeanine Áñez a través de un juicio de responsabilidades. Dante, originaria de San Joaquín, Beni, al igual que Áñez, expresó su esperanza de que esta decisión marque un precedente para la independencia judicial en Bolivia.

En sus declaraciones, Dante afirmó que el fallo es un motivo de "alegría y una pizca de esperanza" para los benianos. La diputada enfatizó que si existen delitos que Áñez deba pagar, ella "los va a responder", pero a través del debido proceso que corresponde a una exmandataria. "Como debió haber sido desde el inicio, respetando el debido proceso y no la arbitrariedad con la que ella fue tratada todos estos años", dijo.

Dante también expresó su deseo de que la expresidenta recupere su libertad, "limpie su nombre y pueda estar con su familia y en su tierra disfrutando", aunque reconoció que nadie podrá devolverle el tiempo que ha pasado detenida.

Un llamado a la independencia judicial

La diputada de CC aprovechó la ocasión para referirse a la situación del gobernador Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Pumari, cuyos casos siguen en curso. "Esperemos que los abogados cumplan y no estén dando más pretextos para que los amaños en el sistema judicial continúen", mencionó.

Dante manifestó su optimismo de que el fallo en el caso de Áñez sea el inicio de una justicia independiente, ya no más "sometida al Ejecutivo". "Podrían quedar en libertad, no solo ellos, todos los demás que faltan", aseveró, e hizo un llamado a continuar la lucha por la democracia, la libertad y una justicia verdaderamente autónoma.

Finalmente, la diputada destacó el orgullo que representa para el pueblo beniano, especialmente para las mujeres, haber tenido una presidenta de su región, y aseguró que esperan recibir a Jeanine Áñez "con todo el cariño y mucho aprecio" una vez que sea liberada.

 

 

 

 

