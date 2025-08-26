TEMAS DE HOY:
Comité Cívico Femenino del Beni respalda decisión de juicio de responsabilidades para Áñez

Drew calificó la determinación como “lo que corresponde” y aseguró que Áñez debe enfrentar sus acusaciones en libertad.

Hans Franco

25/08/2025 20:20

Foto: Comité Cívico Femenino del Beni respalda decisión de juicio de responsabilidades para Jeanine Áñez en el caso Senkata
Beni

La presidenta del Comité Cívico Femenino del Beni, Malena Drew, se pronunció este lunes tras conocerse la decisión judicial de que el proceso contra la expresidenta Jeanine Áñez por el caso Senkata sea remitido a juicio de responsabilidades, y no por la vía ordinaria como se había desarrollado hasta ahora.

Drew calificó la determinación como “lo que corresponde” y aseguró que Áñez debe enfrentar sus acusaciones en libertad.

“Es lo que corresponde y ella debe defenderse en libertad y sabrá responder de lo que se le acusa. Era lo que se esperaba y gracias a Dios los jueces están mostrando lo que realmente deberían hacer desde hace 20 años atrás”, manifestó.

La dirigente cívica beniana destacó que esta resolución devuelve confianza en la justicia, al reconocer la condición de Áñez como expresidenta constitucional. Asimismo, afirmó que el pueblo beniano ha seguido de cerca cada uno de los procesos judiciales.

“Hemos estado pendientes de todos los procesos. Vamos a estar esperándola, es su departamento, su tierra, su casa”, subrayó Drew, en referencia al eventual retorno de la exmandataria a su región.

El caso Senkata, que investiga los hechos ocurridos en noviembre de 2019 durante los conflictos poselectorales, había sido tramitado inicialmente en la vía ordinaria. Sin embargo, el juez determinó su traslado a juicio de responsabilidades, procedimiento que exige la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional con una votación de dos tercios.

