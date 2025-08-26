¡No le alcanzó! Alvinich y la academia artística ‘CCM’ son el primer equipo nominado

Para finalizar el programa de este lunes, se cerró la votación de la noche, y Gato Pozo, junto a la academia Style Bolivia, fue el equipo más apoyado por el público, pues obtuvieron el 47,5% de los votos.

De acuerdo a la dinámica de la semana, los otros tres equipos, pasaron a las manos de los jueces, quienes, en consenso, decidieron que equipo se iba a eliminación, y previa a una evaluación, definieron que el nominado de la noche, era el equipo de Alvinich y la academia artística ‘CCM’.

“Por el tema de descoordinación y falta de trabajo más investigativo, los nominados son …”, decía la juez Elka Meyer a momento de anunciar el nombre del equipo.

Los nominados, deberán presentarse en la gala de eliminación del día domingo, donde mostrarán todo su talento, con el objetivo de permanecer en la competencia.

No te olvides que, a lo largo de esta semana, tú puedes apoyar a tu equipo favorito, para poder salvarlo de le eliminación, y solo debes ingresar al link: voto.reduno.com.bo

