Defensa de Pumari pedirá su libertad en audiencia de este martes

El abogado de Marco Antonio Pumari, David Gutiérrez, informó que este martes solicitará la libertad pura y simple de su defendido, quien cumple detención preventiva desde diciembre de 2021 por el denominado caso “Golpe de Estado”.

La audiencia de revisión de medidas cautelares fue fijada para las 08:45 de este martes, y según el jurista, entrará en su segunda etapa con la evaluación de los riesgos procesales.

“Solo existen tres riesgos procesales que se han abierto en Potosí, que son peligro de fuga y obstaculización (…) vamos a solicitar la libertad pura y simple”, declaró Gutiérrez a Red Uno.

El abogado sostuvo que el propio avance del juicio ha modificado la valoración de los riesgos, ya que actualmente no existen testigos a los que Pumari pudiera influenciar.

“Ya no hay elementos para mantenerlo en detención. Corresponde que se defienda en libertad”, subrayó.

Según Gutiérrez, si no se otorga la libertad, Marco Pumari cumpliría en diciembre próximo cuatro años en detención preventiva, lo cual —afirma— vulnera sus derechos fundamentales y supera los plazos establecidos por ley.

