Investigan vínculo del propietario del vehículo con las víctimas del doble asesinato en Santa Cruz

El propietario del motorizado fue aprehendido este lunes tras declarar por el doble crimen ocurrido el jueves en la zona norte de Santa Cruz.

Naira Menacho

25/08/2025 22:16

Foto: Red Uno de Bolivia.
Santa Cruz

El ciudadano Roberto M. fue aprehendido este lunes tras brindar su declaración investigativa en el marco del doble asesinato ocurrido el pasado jueves, donde las víctimas fueron encontradas dentro de un vehículo registrado a su nombre.

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gustavo Astilla, confirmó la aprehensión como parte de las diligencias para esclarecer el crimen en el que murieron Harold Méndez Erlweing (41) y Leonardo Vaca Díez Gentile (47).

“Estamos en plenas investigaciones en coordinación con la Fiscalía. Él se encuentra aprehendido en calidad de investigado y, cuando se le tomen las declaraciones, tendremos más detalles del caso”, informó Astilla.

El doble asesinato registrado en la zona norte de la ciudad ha generado un fuerte despliegue policial, con la revisión de cámaras de seguridad, pericias técnicas y declaraciones para establecer tanto a los autores materiales como a los posibles responsables intelectuales.

    

 

