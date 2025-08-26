TEMAS DE HOY:
Internacional

¡Terrible! Hallan sin vida a una pareja dentro de un vehículo con impactos de bala

La Policía informó que el hombre y la mujer hallados sin vida aún no fueron identificados. El vehículo en el que fueron encontrados estaba debajo de un árbol.

Red Uno de Bolivia

25/08/2025 21:10

Foto: Redes Sociales.
Argentina

El terrible hecho se suscitó en la ciudad de San Antonio de Areco, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina, donde una pareja fue hallada sin vida, ambos se encontraban al interior de un vehículo.

Las autoridades señalaron que el vehículo se encontraba debajo de un árbol, ambos no fueron identificados, se investigan las causas del deceso.

Las investigaciones refieren de que se trata de un posible caso de feminicidio seguido de suicidio, sin embargo, los elementos están siendo recolectados.

Un vecino que pasaba por el lugar los vio sin vida y llamó al 911. Los peritos de la Policía Científica y la DDI trabajan en el lugar.

El hombre estaba sentado en la parte del conductor, con un disparo en la cabeza y un arma tirada al lado. Mientras que la mujer estaba en el asiento de atrás.

Lo llamativo fue que en la ventanilla trasera se encontró un orificio de disparo, lo que podría indicar que habría una tercera persona implicada.

 

