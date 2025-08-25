El nadador ruso Nikolai Svechnikov, de 29 años, se encuentra desaparecido desde el domingo mientras participaba en la 37ª edición de la travesía internacional del Bósforo, una de las pruebas de aguas abiertas más reconocidas del mundo.

De acuerdo con la agencia estatal Anadolu, la alarma se encendió cuando los organizadores notaron que el deportista no había completado el recorrido de 6,5 kilómetros que conecta las orillas europea y asiática de Estambul. Inmediatamente, la Autoridad Portuaria de la ciudad inició un operativo de búsqueda.

Svechnikov había llegado a Turquía el día anterior y se hospedaba en un hotel en el distrito de Beyoglu. En la carrera compitieron más de 2.800 nadadores procedentes de 81 países, pero fue el único que no cruzó la línea de meta.

El evento, organizado por el Comité Olímpico Nacional de Turquía, transcurrió con normalidad para el resto de los participantes. Sin embargo, la desaparición del nadador ruso mantiene en vilo a las autoridades y a la comunidad deportiva internacional, mientras prosiguen las labores de rastreo en el estrecho de Estambul.

Mira la programación en Red Uno Play