Cinco periodistas pierden la vida, tras explosión de un misil en hospital de Gaza, el momento quedó grabado

Un nuevo episodio de violencia en Gaza dejó al menos veinte personas fallecidas, entre ellas varios periodistas que cubrían la crisis en la región. El ataque se produjo el lunes 25 de agosto contra el hospital Nasser, según un comunicado del Gobierno de Gaza.

Entre los comunicadores muertos se encuentran Hossam Al Masri, camarógrafo; Mohamed Salama, de Al Jazeera; Mariam Abu Daqqa, vinculada a la agencia AP; y Moaz Abu Taha, reportero de NBC. Además, una reconocida agencia reportó que otro fotógrafo, Hatem Khaled, resultó herido durante el bombardeo. Sin embargo, en el mismo ataque se conoce que perdieron la vida 20 personas civiles.

El ataque ha generado conmoción en la comunidad internacional, ya que los periodistas se encontraban realizando su labor informativa en un hospital, un espacio considerado seguro según las normas internacionales de protección en conflictos armados. Al Jazeera confirmó la muerte de su fotoperiodista Mohammad Salama en Jan Yunis, mientras diversas agencias destacan que Gaza se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para los trabajadores de prensa desde el inicio de la ofensiva israelí, tras el ataque de Hamás en octubre de 2023.

El Comité para la Protección de los Periodistas ha subrayado la gravedad de los hechos, recordando que los ataques que afectan directamente a reporteros constituyen una amenaza no solo para la libertad de prensa, sino también para la cobertura imparcial de los conflictos.

