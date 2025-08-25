Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman su romance en redes sociales

El secreto a voces finalmente se hizo oficial: Lamine Yamal, delantero del F.C. Barcelona de 18 años, y la cantante argentina Nicki Nicole, de 25, mostraron al mundo que están juntos. La confirmación llegó a través de una publicación en Instagram del futbolista, donde se ve a la pareja abrazada, con la cabeza de él apoyada sobre la de ella, rodeados de rosas, globos y una torta personalizada. La descripción de la foto fue mínima, limitada a un emoji de torta y algunos corazones, pero la imagen habla por sí sola.

Los rumores sobre su vínculo surgieron tras el cumpleaños número 18 del jugador, al que asistió Nicki, y se intensificaron cuando la cantante fue vista con la camiseta del Barcelona durante el Trofeu Joan Gamper, mostrando el nombre y número de Yamal. Luego, ambos fueron fotografiados paseando juntos en Mónaco, lo que alimentó aún más las especulaciones.

La relación ahora queda consolidada ante millones de seguidores, aunque la cantante aún no ha compartido la publicación en su perfil. Mientras tanto, Nicki Nicole continúa con una carrera en auge: recientemente fue reconocida por la Fundación Konex como una de las artistas que han transformado la música pop argentina en la última década.

Originaria de Rosario, Nicki inició su carrera con gran impacto internacional gracias a éxitos como “Wapo Traketero” y su más reciente álbum “Naiki”, que debutó entre los diez más escuchados a nivel mundial en 2024. Con premios, discos de oro y platino, y cifras récord en plataformas de streaming, la cantante combina ahora su crecimiento profesional con un romance que, al fin, ha hecho público.

Mira la programación en Red Uno Play