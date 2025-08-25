VIDEO: En Perú: detienen a sujeto por agredir a su pareja en vía pública

Un episodio de violencia conmocionó ayer a los transeúntes de una concurrida avenida limeña de Perú, cuando un joven fue sorprendido agrediendo a su pareja en plena vía pública. El ataque provocó la reacción inmediata de varios testigos, quienes no dudaron en intervenir para detener la agresión, propinándole al agresor una paliza que dejó a más de uno boquiabierto.

Lo sorprendente del incidente fue la reacción de la víctima: a pesar de haber sido atacada, intentó proteger a su agresor mientras recibía los golpes, generando asombro y confusión entre quienes presenciaron la escena.

Las autoridades llegaron al lugar tras el altercado, iniciando la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias que rodearon la agresión y determinar responsabilidades legales. Testigos aseguraron que este tipo de actos violentos no pueden quedar impunes y pidieron mayor presencia policial en la zona.

Este incidente ha reavivado el debate sobre la violencia de género en Perú y la necesidad de mecanismos de protección más efectivos para las víctimas, así como de campañas de concienciación para prevenir este tipo de situaciones.

Mira el video:

Mira la programación en Red Uno Play